Torino: Lo Russo, Natale di luce in contrasto con il buio della pandemia

- Quest'anno abbiamo voluto chiamare l'iniziativa delle festività 'Natale di Luce' in contrasto con il buio della pandemia. Vogliamo simboleggiare la speranza con le festività natalizie e il nuovo anno. Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo intervenendo alla conferenza stampa di presentazione delle iniziative previste dal Comune per le festività di Natale. "Avremo due elementi in particolare - ha continuato Lo Russo -, quello architettonico legato alla bellezza del nostro centro storico e quello del verde legato ai nostri parchi. (segue) (Rpi)