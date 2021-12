Torino: Marsiaj (Unione Industriali), non basta situazione pre-Covid bisogna tornare ai livelli precedenti a crisi 2008

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non basta tornare alla situazione economica pre-Covid, bisogna tornare ai livelli precedenti alla crisi del 2008. Lo ha affermato il presidente dell'Unione Industriali di Torino Giorgio Marsiaj, intervenuto all'Opening Future Day che si sta svolgendo alle Ogr di Torino, promosso da Intesa-Sanpaolo, Tim Noovle e Google Cloud per valorizzare le opportunità offerte dalla rivoluzione digitale. "Questo territorio non si ferma mai e continua a non farlo. Noi imprenditori continuiamo ad investire, sopratutto nei momenti più difficili", ha concluso.(Rpi)