Sardegna: neve, frane e disagi nell'isola, temperature sotto zero nel Nuorese e nell'Oristanese

- Temperatura al di sotto dello zero nel Nuorese e nella provincia di Oristano e tanti disagi per la neve in Sardegna. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco e dei Carabinieri per frane e auto ribaltate. Verso le 10 i Vigili del fuoco del Comando di Sassari sono intervenuti in località Pranu Mannu a Burgos per un incidente stradale: un'auto è uscita di strada a causa del ghiaccio, ribaltandosi fuori dalla carreggiata. La squadra ha collaborato coi soccorritori del 118 per l'assistenza al conducente, per poi mettere in sicurezza la macchina e il tratto di strada. Sul posto anche i carabinieri, altri interventi in coda per alberi pericolanti e qualche auto in panne nelle strade innevate del Goceano. Una frana causata dalla forte pioggia si è verificata nell'Oristanese sulla Provinciale 15, in località Sos Molinos. I Vigili del Fuoco del distaccamenti di Abbasanta hanno richiesto l'intervento di un mezzo della Provincia per il ripristino della viabilità e per mettere in sicurezza le zone con rischio ulteriore di cadute. (Rsc)