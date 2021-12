Sardegna: settimana di lavoro per il Consiglio regionale e le commissioni permanenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale sardo è stato convocato per domani, martedì 7 dicembre, alle 16:30. All'ordine del giorno l'esame del disegno di legge numero 289/A. (Giunta regionale) "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, numero 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni e autorizzazione di spese non rientranti tra i debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73 del decreto legislativo numero 118 del 2011". Sempre domani, martedì 7 dicembre, alle 12:30, si riunirà la sesta commissione (Salute), presieduta da Antonio Mundula (Fd'I). All'ordine del giorno l'audizione dell'assessore dell'Igiene e Sanità e dell'assistenza sociale, Mario Nieddu, sul parere 151 (Incremento della spesa per l'assegnazione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione di area sanitaria non medica per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 6, comma 31, della legge regionale 22 novembre 2021 "Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale"). Giovedì, 9 dicembre, alle 10:30, si riunirà la prima commissione (Autonomia e Riforme), presieduta da Pierluigi Saiu (Lega). All'ordine del giorno la programmazione dei lavori. (Rsc)