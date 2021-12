Piemonte: 1,28 miliardi dall'Inail per 6 nuovi ospedali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opposizioni hanno lamentato la scarsità di tempo per il confronto su una materia così importante, chiedendo un ulteriore momento di discussione anche sulla situazione dell’Asl To5. In particolare, il consigliere Pd Alberto Avetta ha chiesto se "la Regione sarà in grado di pagare il canone annuo, visto che non ha la possibilità di stanziare le risorse per la progettazione". L'assessore alla Sanità ha risposto che "alcune strutture sono vecchie e molto dispendiose dal punto di vista energetico. Con i nuovi ospedali contiamo di ottenere risparmi che ridurranno l’impatto di questa spesa e probabilmente avere anche delle economie. Su Asl To5 chiederemo l’approvazione del Consiglio, una volta che la Commissione incaricata avrà definito la scelta del sito”. Ora la proposta dovrà passare al vaglio dell'Aula. (Rpi)