Molise: Iorio (Fd'I), si proceda con realizzazione Lotto zero (2)

- Iorio aggiunge: "Una precisazione necessaria, quella sul Lotto zero, che non elimina lo sdegno di quanto sta accadendo al comune di Castel Pizzuto che si trova in situazione indecorosa. Un Comune isolato, con gravi ripercussioni sulla salute dei suoi cittadini e l'ulteriore impoverimento di imprese locali dedite soprattutto all'allevamento. Rispetto a questo dramma, la regione Molise ha il dovere di intervenire in maniera efficace e determinata. Le pastoie burocratiche, che sembrerebbero impedire la soluzione più idonea, si superano con il coraggio delle scelte dello stato di emergenza, quale è la situazione locale. Il presidente della regione Molise ha il dovere di intervenire in qualità di capo della Protezione civile e, se necessario, ha il dovere di coinvolgere anche la Protezione civile nazionale e il Genio militare per eliminare immediatamente ogni rischio di pericolo a persone e cose. Perché mentre in Molise cincischia su ipotetica ricerche di finanziamento - conclude la nota -, la popolazione rimasta rischia di rimetterci la salute". (Gru)