Torino: i consiglieri di opposizione in Comune abbandonano la Sala Rossa per protesta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tutta risposta, le opposizioni hanno deciso di uscire dall'aula in segno di protesta. "Non avevamo presentato emendamenti, ma abbiamo scelto di uscire comunque dall’aula perché saremo sempre contro chi nega la libertà di parola, di espressione e di fare politica - ha scritto su Facebook il leader di Torino Bellissima Paolo Damilano -. La scelta del Sindaco è inquietante, in un’assemblea che è stata scelta dalla metà dei torinesi: negare la libertà di espressione a un pezzo importante di cittadini è un segnale pericoloso che apre una spaccatura in questo Consiglio comunale, dove invece ci sarebbe bisogno di unità per le sfide che ci attendono". (segue) (Rpi)