Reddito cittadinanza: Di Maio, correttivi molto importanti per correggere ciò che non ha funzionato

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- I correttivi al Reddito di cittadinanza "sono molto importanti in questa fase perché ciò che non ha funzionato bisogna cambiarlo". Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo ad Atreju, la convention di Fratelli d’Italia in corso a Roma. "Il lavoro lo creano gli investimenti, e quindi gli strumenti di assistenza alle famiglie non sono mai stati pensati per creare lavoro. Il Reddito per due terzi si rivolge a persone che non sono abili al lavoro e per un terzo agli abili", ha spiegato. (Rin)