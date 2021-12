Napoli: scoperta casa-officina abusiva, 2 denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia Locale di Napoli, nell' ambito dei controlli effettuati in città negli orari della movida, hanno effettuato un intervento nella zona orientale della città. Hanno sorpreso un’attività abusiva all’interno di una casa/officina, sembrerebbe, approfittando proprio degli orari della movida. Il titolare per sottrarsi ai controlli, avrebbe lavorato nel giardino nel retro dell’’abitazione. Il soggettoè stato denunciato per ricettazione, furto di energia elettrica e gestione illecita dei rifiuti. Sia il proprietario che la persona che lavorava per lui, sono stati segnalati all’Inps per la verifica sul reddito di cittadinanza.(ren)