Torino: Biondo (Noovle-Tim), dialogo costante con il territorio ha impatto importante su rivoluzione digitale

- Possiamo fare tanto con il territorio grazie a questo progetto digitale. Per questo è necessario creare un dialogo costante. Lo ha affermato il ceo di Noovle-Tim Carlo d'Asaro Biondo intervenuto all'Opening Future Day che si sta svolgendo alle Ogr di Torino, promosso da Intesa-Sanpaolo, Tim Noovle e Google Cloud per valorizzare le opportunità offerte dalla rivoluzione digitale. "Abbiamo avuto la fiducia della banca che rappresenta il territorio. Ci sono tutti gli elementi per fare un ottimo piano, cercheremo di meritarci questi investimenti", ha concluso.(Rpi)