Sardegna: crescono gli incidenti sul lavoro nell'isola, Cgil chiede maggiore attenzione per lavoratori

21 luglio 2021

- Crescono in Sardegna le denunce di infortunio sul lavoro nel settore delle costruzioni, salite a 492 nel periodo fra gennaio e settembre del 2021. Nello stesso periodo del 2020 erano state 408. Gli infortuni mortali sono stati uno nel 2021 e due nell'anno procedente. Lo si evince dai dati diffusi oggi dalla Cgil. Il sindacato chiede al governo maggior attenzione per i lavoratori, specie quelli più anziani, nella prossima legge di Bilancio. Fra le altre richieste spicca la riduzione da 36 a 30 gli anni necessari per accedere all'Ape sociale. La Cgil ha sollecitato in tal senso l'impegno del Parlamento. Appello raccolto dal presidente della commissione Lavoro della Camera, Romina Mura, del Partito democratico, che ha auspicato un sistema previdenziale che tenga conto del fatto che non tutti i lavori sono uguali. "Pronti a intervenire sulla legge di Bilancio - ha detto Mura - per aprire un nuovo capitolo sulla previdenza che costituisca la base della ripresa post pandemia". (Rsc)