Vaccino: Piemonte in testa per terze dosi, dal 10 dicembre pre-adesioni per i 5-11enni (2)

- Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore ALLA Sanità Luigi Icardi hanno sottolineato che il Piemonte è "tra le prime regioni a partire con la vaccinazione dei più piccoli. Un altro passaggio importante per continuare a mettere in sicurezza tutta la popolazione. Vaccinare i nostri bambini è importante per tutelarne la socialità e per garantire uno dei tasselli fondamentali della loro crescita, la scuola". Nel frattempo, la Regione si conferma al primo post per terze dosi somministrate - quasi 760 mila - in Italia assieme al Molise. (Rpi)