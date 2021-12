Piemonte: l'assessore allo Sviluppo, il digitale porterà 30 mila posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tre nuovi data center a Torino porteranno 30 mila posti di lavoro che per noi rappresentato una possibilità molto importante. Lo ha affermato l'assessore allo Sviluppo del Piemonte Andrea Tronzano intervenuto all'Opening Future Day che si sta svolgendo alle Ogr di Torino, promosso da Intesa-Sanpaolo, Tim Noovle e Google Cloud per valorizzare le opportunità offerte dalla rivoluzione digitale. "Ma per fare questo bisogna investire nella formazione", ha concluso. (Rpi)