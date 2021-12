Torino: l'assessora all'Innovazione, importante su digitale fare rete e mettere a sistema realtà che si occupano del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul digitale è importante fare rete e mettere a sistema le realtà che si occupando del settore. E come amministrazione possiamo farlo, dando anche risorse e spazi. Lo ha affermato l'assessora all'Innovazione di Torino Chiara Foglietta, intervenuta all'Opening Future Day che si sta svolgendo alle Ogr di Torino, promosso da Intesa-Sanpaolo, Tim Noovle e Google Cloud per valorizzare le opportunità offerte dalla rivoluzione digitale. "Puntare all'incremento lavorativo di 30 mila unità in fase post-pandemica è un obiettivo importante che sosterremo in tutti i modi - ha continuato Foglietta -. Siamo reduci da un attacco hacker in Comune, ma come Città non abbiamo nulla da temere rispetto ad altri territori. Siamo una smart city competitiva, al punto da essere copiati", ha concluso.(Rpi)