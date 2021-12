Teatro: da mercoledì a Napoli va in scena "Frida Kahlo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì, sabato e domenica, va in scena "Frida Kahlo", al Teatro Tram di Napoli. Il testo di Mirko Di Martino, è stato scritto prestando attenzione a documenti e testimonianze originali tra cui le lettere dell'artista, il suo diario privato e l'autobiografia di Diego Rivera, artista anche lui e grande amore della pittrice. Così si legge nella nota del Teatro Tram. Sul palco, Titti Nuzzolese e Peppe Romano, nei panni di Frida Kahlo e Diego Rivera, raccontano la coppia di artisti cogliendone le sfumature e dando voce e corpo a tutte le contraddizioni di un grande amore. "Lo spettacolo è anche una riflessione sulla condizione femminile del secolo scorso e, di riflesso, nella società contemporanea - ha spiegato Mirko Di Martino -. Frida, in vita, non ottenne mai il successo artistico né un vero riconoscimento, al contrario del marito che fu acclamato dai critici. I tempi non erano ancora maturi per una vera parità tra pittori e pittrici. Frida fu vittima di questa situazione ma, nel privato, la assecondò, collocandosi spesso all'ombra di Diego Rivera". (ren)