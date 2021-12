Piemonte: Canalis (Pd), su allontanamento zero rischio conflitto di attribuzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell’audizione svoltasi questa mattina in IV Commissione consiliare - ha continuato Canalis -, la procuratrice Emma Avezzù ha sottolineato come vi sia una riserva statale sulla materia degli allontanamenti dei minori dalla famiglia d’origine e ha anche ricordato che, nell’ambito degli affidi intra-familiari, i parenti fino al quarto grado devono rispondere non soltanto al requisito della disponibilità, ma anche a quello dell’idoneità, purtroppo sottaciuto dal testo di Caucino, e che l’aiuto alla famiglia non debba essere meramente economico, ma piuttosto in termini di accesso ai servizi. Pensiamo che l'assessore farebbe meglio a ritirare il Ddl e riscriverlo, oppure sostituirlo con un aggiornamento delle linee guida esistenti. Purtroppo oggi l’assessore Caucino era nuovamente assente in Commissione", ha concluso. (Rpi)