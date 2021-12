Piemonte: 1,28 miliardi dall'Inail per 6 nuovi ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione Sanità ha dato l'ok alla proposta di deliberazione sugli investimenti in edilizia sanitaria che puntano alla realizzazione di 6 nuovi ospedali. L'investimento complessivo sarà di 1,28 miliardi da parte dell'Inail divisi in 185 milioni per Torino, 140 per Ivrea, 155 per Vercelli, 310 per Cuneo, 195 per Savigliano-Saluzzo-Fossano e infine 300 per Alessandria. “Questi fondi sono già stati approvati dal governo - ha affermato l’assessore alla Sanità Luigi Icardi - e sono tutti a disposizione del Piemonte. L’accordo con Inail prevede che la Regione metta a disposizione i terreni e anticipi le spese per la progettazione che verranno poi rimborsate dallo stesso Istituto, mentre la Regione corrisponderà ad esso un canone annuo a valere sul capitale investito. Sulle spese di progettazione, stiamo valutando con l’Inail delle soluzioni alternative per trovare le risorse necessarie, senza che la Regione debba necessariamente anticiparle”. (segue) (Rpi)