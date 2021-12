Sardegna: traffico di droga fra Calabria e Sardegna, sette arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di 20 chili di cocaina e sette arresti il bilancio di un'operazione dei Carabinieri del Ros (denominata "Marghine") che hanno messo fine ad un'organizzazione criminale che gestiva da anni il traffico di droga fra Sardegna e Calabria con un volume d'affari di centinaia di migliaia di euro. Su disposizione della Procura distrettuale antimafia e antiterrorismo di Cagliari, sono finiti i sardi Francesco Porcu, 64 anni di Borore, Silvano Murgia, di 77 di Uras, Costantino Dore, di 60, originario di Orgosolo ma domiciliato ad Arborea, e Salvatore Innocenti, di 34 di Fonni. L'indagine, portata avanti dai Carabinieri di è partita nel Cagliari, Oristano, Nuoro, e Reggio Calabria è partita nel 2017 ma si è concentrata soprattutto tra la primavera del 2019 e quella del 2020. Al centro dell'attività dell'organizzazione c'era Francesco Porcu, di Borore. I calabresi, che incontravano personalmente i loro acquirenti e utilizzavano telefoni criptati, quando arrivavano in Sardegna, venivano ospitati a casa di Silvano Murgia di Uras, unica persona ad essere finito ai domiciliari per questioni di salute e di età. L'uomo è coniugato con una calabrese. Gli incontri avvenivano in posti isolati, uno fra tutti l'ovile di Porcu. I calabresi si recavano in Sardegna sia con la droga suddivisa in panetti occupata nella carrozzeria delle auto che per stringere accordi. Ogni spostamento avveniva con auto noleggiate e sempre diverse. I gruppi criminali si incontravano una volta al mese o ogni 40 giorni. (Gru)