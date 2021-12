Campania: Villani (M5s), Pnrr grande occasione per edilizia scolastica in Agro nocerino sarnese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Villani ha aggiunto: "Invece, per il Piano di estensione del tempo pieno e mense, le risorse sono pari a 400 mln euro (di cui alla Campania 83.915.797,21 euro) e per Piano infrastrutture per lo sport nelle scuole, le risorse sono pari a 300 mln euro (di cui alla Campania 43.593.555,64 euro). Infine, alla Campania spetteranno 53.525.700,84 euro dei 500.000.000 euro dei fondi stanziali per il Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole. I bandi sono disponibili ed è possibile presentare la propria candidatura ento il 28 febbraio 2022 (fatta eccezione per il bando che mira alla realizzazione di nuove scuole, la cui scadenza è l'8 febbraio 2022)". Dunque ha concluso: "Nel Pnrr i fondi complessivi previsti nel PNRR per il sistema di Istruzione ammontano, in tutto, a 17,59 miliardi e questi pubblicati sono solo i primi bandi rivolti al nostro sistema scolastico. Grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza insomma, possiamo avviare un pacchetto di interventi impensabile fino a qualche anno fa. I Comuni e gli Enti pubblici hanno il dovere di essere protagonisti di questa accelerazione finanziaria per la ripartenza che assicurerà all'Agro Nocerino Sarnese e a tutta la Campania, scuole più innovative, sostenibili sicure e inclusive, garantendo i servizi per le famiglie e bambini". (Ren)