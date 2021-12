Torino: i consiglieri di opposizione in Comune abbandonano la Sala Rossa per protesta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capogruppo Pd Nadia Conticelli ha ribattuto alla scelta delle opposizioni in una nota stampa, descrivendo come "un'occasione persa oggi approvare il programma di governo della città davanti ai banchi vuoti dell'opposizione, che ha abbandonato l'aula. Il programma del sindaco è stato costruito davvero per la Città. Le linee guida sono un progetto complessivo che sarà declinato in azioni politiche e lì la partecipazione delle minoranze sarà importante. Ma il confronto sarebbe dovuto iniziare oggi in aula. La politica è fatta di trasparenza e di responsabilità e non si modifica proprio allo start un patto preso con gli elettori", ha concluso. (Rpi)