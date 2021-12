Vaccino: Piemonte in testa per terze dosi, dal 10 dicembre pre-adesioni per i 5-11enni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal 10 dicembre sarà possibile fare la pre-adesione online per le vaccinazioni dei 5-11enni. Lo ha annunciato in una nota stampa la Regione Piemonte. Si legge nella nota che "le scorte di vaccino Pfizer studiato per i più piccoli arriveranno dalla struttura commissariale il 15 dicembre e dal giorno dopo (16 dicembre) in Piemonte inizieranno le inoculazioni, presso hub specifici per i bambini, individuati dalle aziende sanitarie, o dal proprio pediatra se vaccinatore. Nei giorni successivi alla pre-adesione arriverà l’sms di convocazione con data, luogo e ora dell’appuntamento". (segue) (Rpi)