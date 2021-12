Vaccino: in Piemonte 23 mila 158 terze dosi somministrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 23 mila 158 le terze dosi di vaccino somministrate oggi dalla Regione Piemonte. La larga maggioranza delle 28 mila 272 complessive. Fino ad ora la Regione ha utilizzato il 95,2 per cento delle dosi disponibili. Nel weekend di avvicinamento alle festività natalizie, il 18 e 19 dicembre - si legge in una nota stampa della Regione - in alcune delle stazioni sciistiche più grandi del Piemonte saranno presenti le unità mobili vaccinali della Regione, per una attività di sensibilizzazione sull’importanza della vaccinazione, ma anche per consentire a chi lo vorrà di ricevere la prima dose o di non rimandare l’appuntamento a coloro che erano stati convocati proprio per quei giorni in uno degli hub fissi del territorio.(Rpi)