Torino: Proverbio (Intesa-Sanpaolo), con digitale in Città strumento in più per Pmi

- Lo sviluppo digitale a Torino offerto dai data center sarà uno strumento in più da offrire alle Pmi. Lo ha dichiarato Massimo Proverbio, a capo dei processi innovativi del gruppo Intesa-Sanpaolo intervenuto all'Opening Future Day che si sta svolgendo alle Ogr di Torino, promosso da Intesa-Sanpaolo, Tim Noovle e Google Cloud per valorizzare le opportunità offerte dalla rivoluzione digitale. "Potevamo aspettare altri paesi europei o metterci in prima persona rispetto a questo investimento - ha continuato Proverbio -. Abbiamo scelto questa seconda opzione perché avere dei data center vicini può fare una grande differenza in termini di velocità e non solo", ha concluso.(Rpi)