Quirinale: Caldoro (FI), Berlusconi figura più rappresentativa

- "L' elezioni del presidente della Repubblica sono un momento particolare non solo perché eleggiamo la più alta carica dello Stato ma perché è, come sempre è avvenuto, l'avvio di una fase di forti cambiamenti". Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale, ad una domanda di Tele Vomero sulle elezioni al Quirinale: "In questa prospettiva il centrodestra deve essere compatto, non ha senso un centrodestra che non si riconosca pienamente nella figura di Berlusconi. Nei sondaggi vediamo solo due candidati voluti dai cittadini e sono Mario Draghi e Silvio Berlusconi". Caldoro ha aggiunto: "Berlusconi non solo ha tutte le carte in regola ma per l'esperienza internazionale, per il ruolo che ha svolto, è la figura più rappresentativa sotto il punto di vista istituzionale e politico. Oggi Draghi è impegnato a guidare questo governo e l'Italia fuori dalla crisi ed allora credo sia Berlusconi il più indicato. Ma è evidente che al Quirinale non ci si candida ma si viene candidati e che bisognerà trovare la massima condivisione." (Ren)