Torino: Cinema Massimo chiude tre giorni per caso Covid

- Il Cinema Massimo ha annunciato una chiusura di tre giorni per un caso Covid tra il personale scoperto nella serata di ieri. La scorsa settimana nel cinema si era svolto il 39esimo Torino Film Festival. Da oggi fino all'8 dicembre il cinema rimarrà chiuso per la santificazione dei locali nel rispetto del protocollo sanitario. Una nota stampa del Massimo ha sottolineato che la persona positiva al Coronavirus "non ha avuto in alcun modo contatti con il pubblico, dal momento che il suo luogo di lavoro non lo prevede". La programmazione riprenderà regolarmente da giovedì 9 dicembre. (Rpi)