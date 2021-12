Molise: Iorio (Fd'I), si proceda con realizzazione Lotto zero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della regione Sardegna e oggi consigliere regionale Michele Iorio, di Fratelli d'Italia, afferma: "Dramma di Castel Pizzuto e Lotto zero: si chieda l'intervento del Genio civile e si proceda con la realizzazione dell'infrastruttura. Il famoso Lotto zero è essenziale non solo alla comunità di Isernia, ma all'intera regione Molise perché consente, finalmente, il totale sfruttamento del collegamento rapido con l'Abruzzo. Giunge alla conclusione con notevole ritardo - si legge in una nota - ed è un'opera che ha visto superare molti ostacoli legati sia alla valutazione di impatto ambientale che è durata circa cinque anni, sia allo studio idrogeologico per la protezione della falda acquifera essenziale per la città di Isernia. Il tracciato, infatti, è stato scelto dopo l'analisi di più alternative e sulla base di dati tecnici a difesa delle caratteristiche ambientali della zona. Ragioni, queste, che hanno portato alla lievitazione dei costi. Se si perdesse ulteriormente tempo, i costi lieviterebbero ancora e non si eliminerebbe l'indispensabilità dell'infrastruttura che ha tutte le caratteristiche di una strada di montagna a scorrimento veloce indispensabile per la ripresa dello sviluppo locale". (segue) (Gru)