Maltempo: Cdm, via libera a riutilizzo risorse non utilizzate in otto Regioni

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, ha deliberato il riutilizzo delle risorse disponibili non programmate e non utilizzate di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019, per le regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana e Veneto per ulteriori interventi per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connessi a tali eventi e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità. Lo rende noto il comunicato diramato al termine del Consiglio dei ministri. (Rin)