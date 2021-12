Covid: in Piemonte l'incidenza del virus è 4 volte più alta tra chi non si vaccina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i non vaccinati piemontesi l'incidenza del Covid è 4 volte più alta. Lo ha segnalato la Regione Piemonte in una nota stampa. Guardando i dati della settimana dal 22 al 28 novembre, nella Regione, tra le persone in età vaccinabile sono stati registrati in tutto 3 mila 914 casi di positività al virus. Tenendo conto che, si legge nella nota, "tra loro 2 mila 223 sono vaccinati (sugli oltre 3,3 milioni di over 12 vaccinati) mentre i non vaccinati sono 1691 (sul totale di 660 mila over 12, che non hanno aderito o non hanno ancora il ciclo completo) risulta che l’incidenza del contagio tra i non vaccinati è 4 volte più alta, 256,2 tra i non vaccinati contro 67,6 tra i vaccinati". (Rpi)