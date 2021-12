Editoria: Moles all'inaugurazione di “Più libri più liberi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle 10:30, il sottosegretario all’Editoria Giuseppe Moles presenzierà all’inaugurazione della Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria “Più libri più liberi”, alla Nuvola dell’Eur, a Roma, promossa ed organizzata dall'Associazione Italiana Editori. “Sono molto contento - ha affermato - di partecipare a questo evento che vede il ritorno in presenza della Fiera, un momento importante per la piccola e media editoria che non solo ha mostrato la sua resilienza nell’anno della pandemia, ma è destinata a crescere nel 2021, come mostra l’ultima indagine a cura dell’Ufficio studi dell’Aie. L’attività delle piccole e medie case editrici è sinonimo di coraggio, di spirito di iniziativa, di intraprendenza. Valori per me fondamentali, come la libertà che è il tema di questa ventesima edizione di Più libri più liberi”. (Com)