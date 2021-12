Pnrr: Boccia (Pd) a "Nova", necessario ristorare Regioni e Comuni per spese sostenute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Data la situazione di emergenza sanitaria che, "nonostante quanto dicano Salvini e Meloni, non è ancora conclusa", è necessario che "i Comuni, per una serie di attività sociali, e le Regioni, per l'organizzazione della rete sanitaria, siano ristorati e rimborsati delle spese aggiuntive che stanno sostenendo". Lo ha detto ad "Agenzia Nova" il deputato del Pd ed ex ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia. Nel primo anno e mezzo di pandemia, a Regioni ed enti locali "sono state garantite, con le diverse manovre e scostamenti di bilancio fatti nel 2020, tutte le risorse connesse a spese aggiuntive, e io penso che bisogna continuare su questa strada", ha proseguito. "Mi piacerebbe che questo approccio fosse percepito come priorità assoluta dal Mef, che dovrebbe considerare i problemi vissuti da sindaci e presidenti di Regione prioritari, e non come fastidio che arriva da altri livelli istituzionali, perché queste sono le articolazioni dello Stato sul territorio", ha spiegato Boccia. Ogni tanto "ho la sensazione che ci si chiuda in una sorta di torre d'avorio, ed è funzione dei partiti applicare le terapie per guarire da questa malattia", ha chiarito. "Sono sicuro che dibattito parlamentare porterà alcune amministrazioni centrali a convergere con noi sui problemi di ogni giorno". Sintetizzerei dicendo che "sindaci e presidenti di Regione vanno ascoltati, non solo sulla manovra ma anche sul Pnrr", ha concluso. (Rin)