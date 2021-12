Pnrr: Boccia (Pd) a "Nova", dare fiducia a sindaci e presidenti di Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Bisogna fidarsi dei sindaci e dei presidenti di Regione, affidargli le risorse per la realizzazione dei progetti e lasciarli fare. Vedo invece ancora un ritardo in questa fiducia. Lo ha detto ad "Agenzia Nova" il deputato del Pd ed ex ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, che ha poi chiarito come "i primi 25 miliardi siano stati utilizzati dalle Regioni per i progetti che già avevano, mentre i prossimi 25 miliardi, che scadranno a giugno, arriveranno perché le Regioni metteranno sul tavolo altri 25 miliardi di progetti". Del resto "abbiamo tempi rapidi e, se vogliamo farcela e farcela bene, bisogna essere una squadra unita e unica", ha aggiunto. Il deputato del Pd ha poi sottolineato che "le risorse che le Regioni avevano per i loro progetti devono essere spesi nelle stesse Regioni", e che "alcune risorse che sono state programmate dalle grandi aziende di Stato devono avere un impatto territoriale che rispetti il principio della riduzione delle disuguaglianze", con stanziamenti per ogni comparto. (Rin)