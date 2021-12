Natale: Coldiretti, al via shopping con tre milioni di alberi veri con una spesa media di 44 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'albero naturale di Natale trova spazio quest'anno nelle case di quasi 3 milioni di famiglie per una spesa media di 44 euro, come conseguenza della tendenza dei consumatori ad acquistare degli abeti di varietà particolari ma anche più costose rispetto al tradizionale abete rosso. E' quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè presentata in occasione del week end che precede l'Immacolata durante il quale tradizionalmente si acquista l'albero di Natale con iniziative in molti mercati degli agricoltori di Campagna Amica. L'albero di Natale è irrinunciabile per l'85 per cento delle famiglie italiane secondo una tradizione consolidata anche se – sottolinea Coldiretti – la maggioranza del 63 per cento degli italiani sceglie ancora l'albero sintetico recuperato dalla cantina. L'albero vero tende a rimpicciolirsi non solo per questioni economiche ma anche – continua la Coldiretti – per la facilità di trasporto e del minor numero di metri quadrati disponibili per abitazione. Oltre che per l'altezza i prezzi variano a seconda delle varietà ma complessivamente, comunque, – precisa la Coldiretti – gli abeti più piccoli che non superano il metro e mezzo saranno venduti anche quest'anno a prezzi variabili tra i 10 e i 60 euro a seconda della misura, della presenza delle radici ed eventualmente del vaso, mentre per le piante di taglia oltre i due metri il prezzo sale anche a 200 euro per varietà particolari. La vendita avviene nei vivai, nella grande distribuzione, presso i fiorai, nei garden, ma ottime occasioni si trovano anche in molti mercati degli agricoltori di Campagna Amica. (segue) (Com)