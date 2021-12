Regioni: Boccia (Pd) a "Nova", su alcune materie prima Lep e poi autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Lo scorso anno "abbiamo fatto un accordo, che è passato in Conferenza Stato-Regioni, per il quale abbiamo detto con chiarezza che non è possibile parlare di autonomia per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, l'assistenza agli anziani, alle giovani mamme e ai disabili, l'organizzazione della scuola, la sanità, se prima non si definiscono i livelli essenziali delle prestazioni". Lo ha detto ad "Agenzia Nova" il deputato del Pd ed ex ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia. "Su questo accordo abbiamo messo al tavolo tutti e abbiamo varato un'intesa che tiene dentro tutte le regioni, tutte le città metropolitane e tutti gli enti locali", ha proseguito. "Se si dovesse venir meno all'accordo del 2020, il Pd non sarà al tavolo e, con noi, non saranno al tavolo gli enti territoriali guidati dal Pd", ha aggiunto. "C'è una legge quadro che avevamo presentato in Consiglio dei ministri e che poi, per la scelleratezza di Renzi, non è andata avanti", ha spiegato. "Quell'accordo, passato all'unanimità in Conferenza Stato-Regioni, è per noi il punto di partenza e, se cambia, il Pd non è più al tavolo". "Siamo così convinti di questo, che abbiamo depositato quel testo in Parlamento, sia al Senato che alla Camera", ha sottolineato Boccia. "Prima i Lep e poi le intese, e lo diciamo per difendere non solo l'unità del Paese, ma anche il concetto di autonomia che, come sottolineato dal presidente Mattarella, c'è se c'è il principio di sussidiarietà". "E se c'è l'autonomia, che significa attuazione della sussidiarietà, allora si rafforza anche l'unità nazionale", ha concluso. (Rin)