Lavoro: crescita Fim Cisl a Leonardo di Cameri, "lavoratori riconoscono modello popolare di fare sindacato"

- Nel rinnovo delle Rsu del sito del gruppo Leonardo di Cameri (Novara), tenutosi nella giornata di ieri, la Fim Cisl coglie un grande risultato portando a casa 5 Rsu su 12. Lo rendono noto il segretario generale Fim Cisl, Roberto Benaglia, e il segretario generale Fim Piemonte Orientale, Gianluca Tartaglia. "Si sono tenute ieri le votazioni per il rinnovo delle Rsu a Cameri, volute improvvisamente da altre organizzazioni sindacali dopo appena un anno dall’elezione della Rsu. La Fim Cisl - si legge nella nota - ha colto un risultato di crescita molto importante passando da 3 a 5 delegati su 12 in totale, con tutti i candidati della lista Fim che aumentano i loro voti e con il candidato più votato tra gli impiegati". “Si tratta – commenta il segretario generale della Fim Cisl Roberto Benaglia - di un risultato importante che testimonia, come l’azione sindacale seria, responsabile e popolare che la Fim Cisl sta portando avanti in tutto il Gruppo Leonardo, è sempre più accolta e sostenuta dai lavoratori”. Per il Segretario della Fim Cisl del Piemonte Orientale Gianluca Tartaglia, “quello colto a Cameri, è il risultato di un lavoro di squadra. Un grazie va a tutti i candidati e a tutta la Fim per questo importante risultato, un valore importante per tutto il Piemonte che ci responsabilizza, e impegna a migliorare la qualità delle relazioni industriali e ancor più a lavorare per un rafforzamento delle tutele e delle condizioni di lavoro dentro il sito di Cameri. La nostra Fim a Cameri e in tutto il territorio è protagonista di un modo sempre più riconosciuto e vincente di fare sindacato moderno e concreto".(Com)