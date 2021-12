© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella del Quirinale, “sarà una prova di maturità per tutte le forze politiche”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, ospite ad ”Agenda” su SkyTg24. “Dovrà esserci da parte di tutti la consapevolezza che il presidente della Repubblica deve essere davvero una figura in cui italiani si possano riconoscere. Non deve essere uno scontro o una corrida”, ha aggiunto.(Rin)