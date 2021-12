Green pass: ministero Salute, rilasciata nuova versione App

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata rilasciata su App Store, Play Store e App Gallery la versione 1.1.8 di VerificaC19 che consente anche il controllo della validità della certificazione verde “rafforzata”. Lo rende noto il ministero della Salute. Come previsto dalle nuove norme, da domani 6 dicembre, per accedere a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, discoteche, feste e cerimonie pubbliche si dovrà avere il green pass "rafforzato", cioè un green pass per vaccinazione o guarigione. L'accertamento di questa validità prevede l'utilizzo dell'App VerificaC19 già in uso agli operatori incaricati delle verifiche di validità. La nuova versione consente agli operatori la selezione della modalità di verifica del codice QR: Rafforzata per il controllo di avvenuta vaccinazione o guarigione. La modalità Base invece consentirà di utilizzare la App come avvenuto finora, con la validità estesa anche a chi abbia effettuato un tampone con esito negativo. L'App sviluppata dal ministero della Salute, tramite Sogei Spa, in collaborazione con il ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, il ministero dell’Economia e delle Finanze e il Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid-19, mantiene le caratteristiche di pieno rispetto della privacy dell’utente. (Com)