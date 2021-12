Abruzzo: Gdf di Pescara, piano "Natale Sicuro", sequestrati 2.300 articoli natalizi non sicuri di provenienza asiatica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se non fossero intervenuti gli uomini delle Fiamme gialle, spiega la Gdf, la merce sarebbe stata collocata sul mercato fruttando al trasgressore oltre settemila euro, ma il sequestro ha appunto impedito che entrasse nella disponibilità di acquirenti ignari dei pericoli connessi all'utilizzo di prodotti di provenienza asiatica privi di ogni garanzia di qualità. Il servizio svolto a tutela della sicurezza e della salute dei clienti e a garanzia del corretto funzionamento dell'economia legale, conferma che la città di Pescara costituisce un'allettante piazza di smercio di beni di consumo contraffatti e non sicuri, ultimo anello della "filiera del falso". Filiera che, come in questo caso, è stata efficacemente interrotta grazie all'attento controllo economico del territorio assicurato quotidianamente dalle pattuglie del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle del capoluogo, sulla base dell'autonoma attività di intelligence e delle segnalazioni effettuate dai cittadini mediante il numero di pubblica utilità "117". (Gru)