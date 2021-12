Piemonte: in arrivo 23 milioni di euro per la messa in sicurezza di ponti e viadotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 23 milioni e 358 mila euro, i fondi che la Città Metropolitana di Torino riceverà dal ministero delle Infrastrutture sostenibili per mettere in sicurezza o realizzare ponti e viadotti. Lo si legge in una nota stampa diffusa dall'area Metropolitana. I fondi saranno ripartiti su tre annualità, fino al 2023. Serviranno per mettere in sicurezza 11 fra ponti, viadotti e sovrappassi, dal ponte di Alpignano al ponte nuovo sul Ceronda a Venaria Reale, dal ponte sul Chisone a Inverso Pinasca al ponte sul Chiusella a Trausella. Restano fuori da questo elenco altri otto interventi, per un importo complessivo di quasi 16 milioni di euro, che, si legge nella nota, "tuttavia il Ministero ha approvato in linea tecnica e che potranno trovare un finanziamento nel periodo successivo". (segue) (Rpi)