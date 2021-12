© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il super green pass "anche per i lavoratori è una misura che verrà presa in considerazione qualora il contagio dovesse peggiorare. Ma su questo tema, la politica non doveva interferire cercando un consenso sull'ambiguità, come hanno fatto Salvini e la Meloni". Lo afferma la responsabile Salute del Pd, Sandra Zampa, ospite di Lilli Gruber, a Otto e mezzo su La7.(Rin)