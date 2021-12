Legge Bilancio: Boccia (Pd) a "Nova", "fuori tempo" esultanza destra per mancato contributo sopra i 75 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esultanza della destra per aver evitato che i più ricchi pagassero qualcosina in favore dei più deboli mi pare fuori tempo: lo ha detto ad "Agenzia Nova" il deputato del Pd ed ex ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, commentando il mancato accordo in Consiglio dei ministri sulla norma per introdurre un contributo di solidarietà per i redditi sopra i 75 mila euro, da destinare alle misure contro il caro bollette. "Noi continueremo a lavorare, sapendo che quando si ha la destra dentro la maggioranza, soprattutto la Lega, diventa inevitabile fare una mediazione. Il Pd rivendica comunque gli interventi per la scuola, per la salute e per le imprese, per proseguire nel 2022 la ripresa che è iniziata", ha chiarito. (Rin)