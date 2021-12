Sardegna: test Covid negativi per 118 passeggeri del volo Roma-Alghero di domenica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono negativi i test di 118 passeggeri (su 130) del volo Roma-Alghero atterrato domenica notte allo scalo catalano a bordo del quale c'era un uomo, positivo al Covid-19, che rientrava dal Sudafrica e che si sospetta possa aver contratto la variante Omicron. Oggi si conosceranno i risultati degli ultimi tamponi eseguiti mentre bisognerà aspettare la prossima settimana per aver l'esito del sequenziamento del virus per l'identificazione della variante, in corso nel Laboratorio di Microbiologia della Aou di Sassari. Tutti i viaggiatori ripeteranno di nuovo il tampone molecolare il 7 dicembre come previsto dal protocollo, restando in quarantena sino all'esito la misura. Nel frattempo le persone coinvolte dovranno restare in quarantena a prescindere dall'esito delle analisi.(Rsc)