Covid: Bonaccini, minacce squadriste non ci fermano, fiducia in super green pass

18 ottobre 2021

- Le minacce dei no vax "vanno avanti da un po' di mesi con metodi squadristi. C'è chi pensa che provare a proteggere persone anche attraverso i vaccini sia dittatura sanitaria. Noi non possiamo permetterci di avere paura né di fermarci. Abbiamo il dovere di proteggere le nostre comunità e far ripartire il Paese". Lo ha affermato il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, ospite a Sabato Anch'io su Rai Radio1. "Quanto all'altro strumento per contrastare la pandemia, il super green pass, ha spiegato Bonaccini, "è stato chiesto da Massimiliano Fedriga a nome di tutti i presidenti delle Regioni senza distinzioni geografiche o politiche. Serve per cercare di evitare di chiudere quelle attività economiche che aggregano le persone e che hanno pagato il prezzo più alto". Per i controlli, "c'è grande impegno di prefetture e forze dell'ordine. Dobbiamo avere fiducia. Si diceva che l'Italia non era in grado di vaccinare e invece abbiamo più vaccinati di altri Paesi".(Rin)