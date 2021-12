Napoli: assessore De Iesu incontra vigili neo assunti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore comunale di Napoli alla legalità ed alla polizia locale Antonio De Iesu, accompagnato dal comandante Ciro Esposito, ha incontrato, oggi, i poliziotti municipali neoassunti attraverso il concorso della Regione Campania. L'annuncio in una nota del Comune. De Iesu, nel dare, anche a nome del sindaco Manfredi, il benvenuto ai nuovi 32 agenti ed 8 Ufficiali, si è soffermato sulla necessità di implementare l'organico del corpo attualmente troppo sottodimensionato ed ha evidenziato il ruolo strategico assegnato dalla normativa vigente alla Polizia Locale per la sicurezza e la vivibilità urbana. Il personale neoassunto, dopo le prime tre giornate di formazione sarà, già da domani, impegnato in strada nei luoghi di maggiore affluenza di cittadini e turisti. (Ren)