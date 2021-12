Abruzzo: manuale di comunicazione dei fondi Ue, Regione lavora al progetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un manuale sulla comunicazione dei fondi europei: è la proposta emersa questa mattina nell'ambito dell'evento di comunicazione dei programmi Fesr-Fse 2014-2020 organizzato dal dipartimento della presidenza della Giunta regionale-Comunicazione Fondi europei e nazionali. All'incontro, trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube Bandi&Risorse Regione Abruzzo, hanno preso parte, tra gli altri, il direttore della presidenza, Emanuela Grimaldi, l'Autorità di Gestione dei Fondi Fesr-Fse Carmine Cipollone, Francesco Nicodemo, portavoce della Fondazione Italia Digitale, Stefano Panella, presidente dei Giovani di Confindustria Abruzzo, Antonella Sanvitale, dirigente scolastico del Liceo classico d'Annunzio di Pescara, e Lucio Lussi, social media manager dell'Agenzia per la coesione. Al centro del dibattito, coordinato da Antonella Tollis, responsabile dell'Ufficio comunicazione Fondi europei e nazionali, le buone pratiche europee del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) e del Fondo Sociale europeo (Fse), viste sotto la lente della disseminazione e della comunicazione digitale. Un confronto che, partito dalla consapevolezza del gap esistente presso il grande pubblico sulle iniziative legate ai finanziamenti europei, ha inteso sottolineare l'esigenza di approntare nuove forme di comunicazione capaci di supportare e alimentare l'innovazione nel modello di governance della gestione dei Fondi. Obiettivo, far sentire l'Europa più vicina ai cittadini e creare una "connessione sentimentale" che sfrutti appieno le potenzialità del digitale. Semplificazione del linguaggio, gioco di squadra e narrazione delle buone pratiche le linee guida che accompagneranno la comunicazione dei fondi anche nella prossima programmazione 2021-2027, all'interno della quale troverà spazio una nuova iniziativa, quale il manuale per la comunicazione, inteso come strumento per teorizzare e poi applicare le più significative esperienze di promozione del territorio e della sua crescita grazie all'utilizzo delle risorse europee. (Gru)