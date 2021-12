Abruzzo: Gdf di Pescara, piano "Natale Sicuro", sequestrati 2.300 articoli natalizi non sicuri di provenienza asiatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue senza sosta l'attività delle Fiamme Gialle pescaresi nell'ambito del piano "Natale sicuro", diretto alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio di stupefacenti, del "lavoro nero", della contraffazione e della vendita di merce non sicura. Proprio su quest'ultimo versante si è concentrata l'attenzione ispettiva della Guardia di Finanza nella giornata di oggi. Ancora una volta nel mirino dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara un esercente di etnia cinese, operante nella zona dello Stadio Adriatico, tradizionalmente utilizzata per lo svolgimento di mercati rionali e che particolarmente interessata dal fenomeno del "falso". Infatti, il controllo effettuato dei militari si è concentrato sulla merce esposta per la vendita e ha permesso di scoprire 2.300 articoli non conformi e non sicuri, poiché privi di qualsiasi indicazione in ordine al produttore ed ai materiali utilizzati, oltre che delle avvertenze di sicurezza o legali. E' scattato immediatamente il sequestro di questi prodotti insicuri – vale a dire addobbi ed ornamenti per decorazioni natalizie ed articoli di bigiotteria – poiché posti in vendita in violazione delle norme del cosiddetto "Codice del consumo", che prevede sanzioni amministrative fino a 25 mila euro oltre alla confisca dei beni non conformi. (segue) (Gru)