Torino: il presidente di Policentro a "Nova", ecco il nuovo centro commerciale innovativo nelle ex Officine Savigliano - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 16 dicembre nascerà un nuovo centro commerciale innovativo all'interno delle ex Officine Savigliano di Torino: le Officine S. Lo annuncia ad "Agenzia Nova" il presidente del gruppo Policentro Massimo Teppa. All'interno ci sarà una libreria futuristica (il Ma bookstore) egata ai temi green e con uno spazio dedicato al co-working, la più grande infrastruttura di intrattenimento al coperto in Piemonte ovvero Zero Gravity (uno spazio interamente dedicato alle discipline acrobatiche), un negozio di gadget provenienti da grandi brand come Marvel e Coca cola (Miniso) e la birreria Doppio Molta con le sue eccellenze artigianali. Tutte realtà che si affacciano per la prima volta a Torino e che in alcuni casi debuttano per la prima volta a livello italiano. Le Officine S offriranno dei lunghi dehors sia all'intero che all'esterno della struttura, con una piazza lineare di 160 metri. L'obiettivo è quello di aprirsi il più possibile verso la Città. I negozi previsti sono in tutto attualmente 26. (Rpi)