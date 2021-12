Cultura: Franceschini su Biblioteca Delgado, l'apertura di ogni libreria è la conquista di un nuovo spazio per la cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apertura di ogni libreria "è la conquista di un nuovo spazio per la cultura. Tanto più se ciò avviene in una periferia, dove sono pochi i luoghi in cui condividere il pensiero e le esperienze culturali. L'esempio della Città Ideale, nuova realtà che nasce oggi alla Fortezza Est di Torpignattara, è da manuale. Tutto ciò avviene ine piena sintonia con i tempi, proprio nel momento in cui aumenta la vendita di libri, sempre più persone riscoprono il piacere della lettura e alla Nuvola di Fuksas si inaugura con entusiasmo una edizione di 'Più Libri più liberi' nel segno della ripartenza". Lo sottolinea il ministro della Cultura, Dario Franceschini, intervenendo a Roma all'apertura di Ideale, vincitore del bando VitaminaG nell'ambito del programma GenerAzioniGiovani.it finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostegno del Dipartimento per la Gioventù. "Sono particolarmente orgoglioso – ha detto ancora il ministro – che 'Biblioteca Delgado', uno dei tre progetti presentati questa sera nel contesto di Città Ideale, sia ispirato al protagonista di uno dei miei racconti." (Com)