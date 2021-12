Piemonte: in arrivo 23 milioni di euro per la messa in sicurezza di ponti e viadotti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesindaco metropolitano Roberto Montà ha affermato: "Portiamo a casa una cifra significativa che ci consente di affrontare situazioni annose e indispensabili per la messa in sicurezza di ponti e viadotti. Certamente è il risultato dell’ottimo lavoro che la Viabilità della Città Metropolitana ha fatto per verificare lo stato di salute di tutte le nostre infrastrutture dopo il crollo del Ponte Morandi. Oggi esiste all’interno della Città Metropolitana una struttura specifica, l’Ufficio ponti e opere d’arte, per un monitoraggio puntuale e costante sulla funzionalità e la sicurezza. Confido che dopo questa prima tranche troveremo il modo di portare avanti anche quei progetti che il Ministero riconosce come necessari e che per ora non sono stati finanziati”, ha concluso. (Rpi)