Sardegna: terza dose, domenica alla fiera di Cagliari open day per tutte le categorie con l'obbligo vaccinale (2)

- Domenica l'accesso sarà riservato al personale del sistema nazionale di istruzione (docente e non docente), al personale sanitario, alle forze dell'ordine, al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico. L'accesso alla Fiera sarà libero e senza bisogno di prenotazione. Ai cittadini sarà chiesto di autodichiarare per iscritto di appartenere ad una delle suddette categorie. In occasione dell'open day, sarà rafforzato l'organico impegnato nell'hub: saranno impegnati infatti 12 medici per turno turno (12 mattina e 12 la sera); 5 amministrativi e 20 infermieri per limitare le attese per tutti coloro che andranno alla Fiera. Anche in contemporanea con la manifestazione di atletica in programma a Cagliari, che coinvolgerà varie zone della città di Cagliari limitando il traffico, sarà garantito, per tutto l'arco della giornata, l'accesso alla Fiera dalla via Pessagno (accesso dall'asse mediano). (Rsc)