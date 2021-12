Campania: Odierna (Lega), De Luca rafforza sanità a Salerno e dimentica Agro nocerino sarnese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Odierna ha continuato: "Una situazione assurda, anche per chi deve subire interventi urgenti come la rottura di femore, che normalmente non dovrebbe andare oltre le 48 ore di attesa, quasi sempre i pazienti devono attendere il proprio turno all'interno del pronto soccorso, anche intere settimane prima di trovare un posto letto e subire l'intervento. Gli ospedali di comunità sono importantissimi per snellire il lavoro dei grandi ospedali ed invece in Campania vengono completamente abbandonati e chi ne paga le pene sono sempre i cittadini". Quindi l'esponente della Lega ha concluso: "Tutto questo avviene nel silenzio totale dell'amministrazione comunale e del sindaco di Sarno che pur di non contraddire il Governatore della Campania preferisce tacere, intanto l'ospedale sta morendo". (Ren)